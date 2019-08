Shareholder Value Beteiligungen AG: Halbjahresbericht 2019 DGAP-News: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis Shareholder Value Beteiligungen AG: Halbjahresbericht 2019 13.08.2019 / 11:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Shareholder Value Beteiligungen AG erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Periodengewinn in Höhe von TEUR 2.754 (Vorjahr Periodenverlust TEUR 530). Der Innere Wert zum 30.06.2019 betrug 109,99 EUR pro Aktie. Dies ist ein Anstieg von 7,4% seit Jahresanfang (31.12.2018: 102,40 EUR). Den größten Beitrag zur Steigerung des Inneren Werts im ersten Halbjahr erbrachten die Aktien von Secunet Security Networks AG. Der vollständige Halbjahresbericht 2019 ist auf der Homepage der Shareholder Value Beteiligungen AG unter https://shareholdervalue.de/wp-content/uploads/2019/08/Final-SVB-Halbjahresbericht-2019.pdf abrufbar. Der Vorstand Kontakt: Frank Fischer Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: ir@shareholdervalue.de 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698300 Fax: +49 (0)69- 6698-3016 E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de Internet: www.shareholdervalue.de ISIN: DE000A168205 WKN: A16820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 856559 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856559 13.08.2019 ISIN DE000A168205 AXC0163 2019-08-13/11:19