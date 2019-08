Parallels Desktop 15 für Mac bietet außerdem Sidecar-Unterstützung mit vollständiger Apple Pencil-Integration, einschließlich Neigung, sowie einen neuen Touch Bar-Bereich für die Apple Pencil 2 Doppeltipp-Funktion.

MÜNCHEN, Deutschland, Aug. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels (http://parallels.com/de/about), ein weltweit führendes Unternehmen für plattformübergreifende Virtualisierungslösungen hat heute Parallels Desktop 15 für Mac (parallels.com/de/desktop (http://www.parallels.com/de/desktop)) veröffentlicht. Parallels Desktop bietet sofort Unterstützung für die Apple Metal API mit verbesserter Grafik. Im Zuge der Umstellung auf Metal unterstützt Parallels Desktop 15 DirectX 11, 10 und 9 und bietet den Kunden eine verbesserte Leistung.

"Parallels hat erhebliche Investitionen in die Unterstützung der Apple Metal API getätigt, sodass unsere Kunden heute die bisher schnellste und effizienteste Version von Parallels Desktop nutzen können", sagt Nick Dobrovolskiy, Senior Vice President, Engineering und Support bei Parallels. "Jetzt können Parallels Desktop 15-Anwender anspruchsvolle computergestützte Design- (CAD) und Fertigungsanwendungen (CAM) sowie Windows-PC-Spiele nutzen, die bisher nicht verfügbar waren. Darüber hinaus sind Integrationsfunktionen mit macOS Catalina vorgesehen - darunter die Unterstützung von Sidecar und Apple Pencil -, die den Kunden unsere bisher umfassendste Zusammenführung von Mac und Windows bieten."

DirectX 11-Unterstützung für mehr Windows-Programme und PC-Spiele auf dem Mac

Nachdem Apple den Schwerpunkt auf die Metal-API gelegt hatte, tätigte Parallels erhebliche Investitionen, um eine hervorragende DirectX 11, 10 und 9-Performance auf Metal in macOS Mojave und macOS Catalina (10.15) zu gewährleisten. (Die Benutzererfahrung hängt von der Hardware ab, insbesondere von der CPU und der Grafikkarte, die auf dem Mac verwendet werden.) Parallels Desktop 15-Benutzer können nun viele Windows-Programme und PC-Spiele ausführen, die auf früheren Versionen nicht liefen, einschließlich der folgenden Titel:

CAD/CAM-Anwendungen Spiele auf macOS Mojave & Catalina Spiele auf macOS Catalina ArcGIS Pro 2.3 Age of Empires: Definitive Edition Anno 1800 Autodesk 3ds Max 2020 Anno 2205 Fallout 4 Lumion Space Engineers FIFA 19 MasterSeries The Turing Test Madden NFL 19

Xbox-Spiele in einer Windows 10 Virtuellen Maschine (VM) spielen



Die Bluetooth-Low-Energy-Unterstützung in Parallels Desktop 15 ermöglicht es, Xbox Controller, Logitech Craft, IRISPen und einige andere windowsbasierte IoT-Geräte (z. B. intelligente Haushaltsgeräte und Smartbands) in einer VM auf einem Mac zu verwenden. Unterstützte Plattformen sind Windows 10 und Windows 8.1, Android und Linux mit Kernel 3.13 sowie neuer. Der gemeinsame Bluetooth-Treiber ist die Version 4.0.

macOS Catalina (10.15) Integrationen

Parallels Desktop 15 kann derzeit macOS Catalina als VM nutzen, mit Unterstützung für Catalina als Host-Betriebssystem (OS) nach der Veröffentlichung (die für Anfang Herbst 2019 erwartet wird). Geplante Integrationen beinhalten eine verbesserte Sidecar-Unterstützung mit der Verarbeitung von Apple Pencil Tilt und Doppel-Tippen, die unter anderem in Programmen wie CorelDRAW, Corel Painter und Microsoft SketchPad verwendet werden kann. Sehen Sie sich hier das Sidecar Demo-Video (https://www.youtube.com/embed/sp-K4revZL0?rel=0) .

Darüber hinaus können Benutzer die Apple-Identifizierung als eine von mehreren Anmeldeoptionen nutzen (die bereits im Herbst in den Parallels-Diensten implementiert werden), Das bietet Nutzern eine konsistente, sichere Anmeldeerfahrung und den Komfort, sich nicht mehrere Konten und Passwörter merken zu müssen. Neue Benutzer können "Mit Apple anmelden" verwenden, um sich zu registrieren. Dadurch erstellen Neukunden automatisch ein Parallels-Konto, was das Testerlebnis vereinfacht.

Parallels Desktop 15 bietet auch eine verbesserte Handhabung der Sicherheits- und Datenschutzdialoge von macOS Catalina. Darüber hinaus ermöglicht die neue Version der Virtualisierungssoftware Systemerweiterungen sowie optimiertes Arbeiten mit iCloud beim Update auf die MacOS Catalina-Versionsfreigabe.

Nahtlose Mac- und Windows-Integration

Parallels Desktop 15 für Mac verwischt die Grenzen zwischen Mac und Windows mit erweiterten Integrationsfunktionen, die das Beste aus beiden Welten auf einem Computer bieten. Benutzer erleben so ein neues Maß an Produktivität. Sehen Sie sich dieses Video über die neuen Parallels Desktop 15 Funktionen (https://www.youtube.com/embed/gYBq3_MWqmg?rel=0) und dieses Video, wie Sie Windows auf Ihrem Mac laufen lassen können (https://www.youtube.com/embed/Jj9CfB1oy28?rel=0).

Jetzt können Parallels Desktop 15-Benutzer Bilder direkt aus MacOS-Screenshot-Vorschauen, Safari und Ordnern per Drag-and-Drop direkt in die Windows-Anwendungen ziehen, um Dokumente schnell und einfach zu erstellen. Sehen Sie sich dieses Demo-Video (https://www.youtube.com/embed/9qSvLYZHGEI?rel=0).

Benutzer senden zudem Dateien aus der Mac-Umgebung direkt über das Standard-E-Mail in Windows wie Outlook oder Mail. Dazu müssen Sie lediglich mit der rechten Maustaste auf eine Datei im Finder klicken, dann "Teilen" und "Mit Windows E-Mail-Anwendung senden" wählen. Sehen Sie sich dieses Demo-Video (https://www.youtube.com/embed/Tqj3ovNjEZI?rel=0).

vTPM- und Physical Disk-Unterstützung für Pro Edition und Business Edition

Parallels Desktop 15 für Mac Pro Edition (https://www.parallels.com/de/products/desktop/pro/) und Business Edition (https://www.parallels.com/de/products/business/) verfügen jetzt über ein Virtual Platform Trusted Module (vTPM), eine neue virtuelle Hardware-VM-Konfiguration, die von Windows für die Aktivierung zusätzlicher Sicherheitsfunktionen benötigt wird. Mit einem vTPM in hochsicheren Unternehmensumgebungen können Benutzer BitLocker gemäß den Konzernrichtlinien aktivieren, virtuelle Smartcards verwenden oder eine noch sichere Version von Windows Hello PIN für höheren Schutz aktivieren.

Darüber hinaus können Parallels Desktop Pro Edition- und Business Edition-Benutzer physische Festplatten (sowohl interne als auch externe) mit einer VM als logische interne Festplatten verbinden. Benutzer haben daher folgende Möglichkeiten:

Installieren von Windows oder einem anderen Betriebssystem auf dieser Festplatte

Booten mit einem Betriebssystem, das auf dieser Festplatte installiert ist

Verwenden von nicht nativen Boot Camp-Installationen

Enterprise-Anwender profitieren zudem von einer verbesserten, konsistenten Benutzerfreundlichkeit in Parallels Desktop 15 für Mac Business Edition. Die IT-Abteilung kann nun eine VM in einem gewünschten Modus sperren - Fenster, Vollbild oder Kohärenz - sodass Endanwender immer eine vertraute Umgebung erhalten und produktiver werden.

Parallels Desktop 15 - Leistung

Zu den signifikanten Leistungssteigerungen von Parallels Desktop 15 gehören:

Bis zu 80 Prozent schnellerer Start von Microsoft Office-Anwendungen

Bis zu 15 Prozent schnellere 3D-Grafikverbesserungen

Eine reaktionsschnellere Parallels Desktop-Benutzeroberfläche (UI)

Installation von Windows 10 in Parallels Desktop

Der Installationsassistent in Parallels Desktop macht die Installation von Windows 10 auf Ihrem Mac einfach - und erfordert nicht , dass Sie Windows vorher kaufen. Zu den Windows-Installationsszenarien in Parallels Desktop gehören:

Sie haben gerade Parallels Desktop auf Ihrem Mac installiert. Es erkennt automatisch, dass Sie kein Windows haben und bietet an, es von Microsoft herunterzuladen und zu installieren.

Sie möchten Windows 10 und Anwendungen von einem physischen PC in eine Parallels Desktop-VM auf Ihrem Mac verschieben.

Sie möchten eine Windows 10 VM zu Parallels Desktop hinzufügen.

Sie möchten eine vorhandene Windows 7- oder Windows 8-VM auf Windows 10 upgraden.

Sie haben Windows in einer Boot Camp-Partition und möchten es gleichzeitig mit macOS ausführen, ohne es neu zu starten oder in eine VM zu migrieren und den Festplattenspeicher wieder auf macOS zurückzuladen.

Sie möchten vorkonfigurierte Windows-VM-Testumgebungen für Microsoft Edge und Internet Explorer hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag " How to Install Windows 10 in Parallels Desktop for Mac (https://www.parallels.com/blogs/install-windows-10-parallels-desktop)."

Sparen Sie Zeit: Mehr als 30 One-Click-Tools zur Vereinfachung von Mac- und Windows-Aufgaben

Mit Parallels Toolbox für Mac und Windows ( parallels.com/toolbox (http://www.parallels.com/de/toolbox) ) sparen Sie schnell und einfach Zeit, indem Sie nützliche Aufgaben mit nur einem Klick erledigen. Parallels Desktop 15-Abonnements beinhalten ein gleichzeitiges Abonnement der Parallels Toolbox und Kunden mit unbefristeten Lizenzen erhalten ein dreimonatiges Abonnement. Parallels Toolbox ist eine Suite mit mehr als 30 praktischen Tools, mit denen Sie nützliche Aufgaben schnell erledigen können, darunter:

Herunterladen von Internetvideos, um sie offline anzusehen.

Rückgewinnung von Festplattenspeicher oder RAM, um die Mac-Leistung zu verbessern.

Erstellung von animierten GIFs aus Videodateien zum Teilen.

Auffinden doppelter Dateien zum Löschen.

Aufnahme von Bildschirmanzeigen, Fenstern oder ausgewählten Bereichen.

Blockieren der eingebauten Kamera auf Ihrem Mac, um die Privatsphäre zu schützen.

Blockieren aller Benachrichtigungen, um Störungen zu vermeiden.

Verbergen der Desktop-Icons.

Verbergen von ausgewählten Icons in der Mac Menü-Leiste.

Remote-Zugriff auf Mac, Windows VMs und PC

Nie wieder ein Dokument vergessen, das auf dem Büro oder Heimcomputer liegt: Parallels Desktop 15-Abonnements beinhalten ein gleichzeitiges Abonnement von Parallels Access ( parallels.com/de/access (http://www.parallels.com/de/products/access/)) und Kunden mit unbefristeten Lizenzen erhalten ein dreimonatiges Abonnement. Parallels Access vereinfacht den sicheren Zugriff auf bis zu fünf Computer (Mac oder PC) von überall über einen HTML5-Webbrowser. Eine unbegrenzte Anzahl an iPads, iPhones und Android-Geräten kann ebenfalls mit Parallels Access ausgestattet werden. Nutzer verwenden auf diesen Geräten die vertrauten nativen Touch-Gesten, sodass Sie jederzeit und von überall wirklich produktiv arbeiten können. Parallels Access macht es einfach, mit jeder Datei oder Anwendung zu arbeiten, die auf Ihrem Remote-Mac, Ihrer Windows-VM oder Ihrem PC läuft - von AutoCAD bis hin zu proprietären Geschäftsanwendungen und mehr als 230.000 Windows-Anwendungen, die Parallels Desktop-Benutzer nun ausführen können.

Verfügbarkeit und Preise

Alle Editionen von Parallels Desktop 15 für Mac (Standard, Pro Edition und Business Edition) sind ab sofort entweder online unter parallels.com/desktop (http://www.parallels.com/de/desktop) oder im Einzelhandel und in Online-Shops weltweit erhältlich. Parallels Desktop-Abonnements beinhalten kostenlose, gleichzeitige dreimonatige Abonnements von Parallels Toolbox für Mac und Windows ( parallels.com/de/toolbox (http://www.parallels.com/de/toolbox)) und Parallels Access ( parallels.com/de/access (http://www.parallels.com/de/products/access/)), die auch separat für alle PC- und Mac-Nutzer als eigenständige Produkte für kostenlose Tests und Abonnements erhältlich sind.

Für Parallels Desktop für Mac-Kunden (jede Edition) sind Upgrade für Parallels Desktop 15 online unter https://www.parallels.com/de/desktop-upgrade/ (https://www.parallels.com/de/desktop-upgrade/) vorhanden. Für Neukunden ist für alle Varianten von Parallels Desktop 15 eine kostenlose 14-tägige Testversion mit vollem Funktionsumfang wählbar. Diese können neue Nutzer unter parallels.com/de/desktop (http://www.parallels.com/de/desktop) herunterladen und kaufen. Die Preisangaben folgen unten:

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)

Parallels Desktop 15 für Mac Upgrade von jeder Edition auf eine unbefristete Lizenz 49,99 Euro Neues Abonnement 79,99 Euro pro Jahr Neue unbefristete Lizenz 99,99 Euro Parallels Desktop 15 für Mac Pro Edition Upgrade von jeder Edition 49,99 Euro pro Jahr Neues Abonnement 99,99 Euro pro Jahr Parallels Desktop 15 für Mac Business Edition 99,99 Euro pro Jahr

Über Parallels

Parallels ist ein führendes Unternehmen für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, auf jedem Gerät oder Betriebssystem die benötigten Programme und Dateien zu verwenden und darauf zuzugreifen. Parallels unterstützt die Kunden dabei, die beste Technologie auf dem Markt zu nutzen, sei es Windows, Mac, iOS, Android oder die Cloud. Parallels löst komplexe Aufgabenstellungen im Zusammenhang mit der technischen Gestaltung und der Benutzeroberfläche und erlaubt Unternehmenskunden ebenso wie individuellen Anwendern, Anwendungen nach Bedarf zu nutzen - am lokalen Rechner, dezentral, im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. Parallels, eine Geschäftseinheit von Corel, verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.parallels.com/de/about (https://www.parallels.com/de/about/).

Bleiben Sie mit Parallels und unserer Online-Community in Verbindung. Schicken Sie uns ein "Like" auf Facebook unter facebook.com/parallelsinc (http://www.facebook.com/parallelsinc), folgen Sie uns auf Twitter unter twitter.com/parallelsmac (http://twitter.com/parallelsmac)und besuchen Sie unseren Blog unter parallels.com/blogs (https://parallels.com/blogs).

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von vernetzten Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, ihre Arbeit besser und schneller zu erledigen.Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Werkzeuge in die Hand, mit denen sie beeindruckende Ergebnisse erzielen.Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen - darunter CorelDRAW, ClearSlide, MindManager, Parallels und WinZip - anzubieten, um die Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie bitte corel.com (http://www.corel.com).

