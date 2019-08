Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte Paragon (WKN: 555869) zu den absoluten Geheimtipps am deutschen Aktienmarkt. Dies war insofern interessant, da das bereits 1988 gegründete Unternehmen noch im Jahr 2009 Insolvenz angemeldet hatte. Und das, obwohl man im Jahr 2000 durch den Börsengang am Neuen Markt eine Menge Geld einsammeln konnte. Aber als Spezialist für Automobilelektronik wollte man nun, im zweiten Anlauf und angesichts des anstehenden Siegeszugs der Elektromobilität, alles besser machen.

Zwar dauerte es ein wenig bis die Anleger diese Story vom großen Comeback kauften. Aber letztlich ließen sie sich doch von den guten Aussichten überzeugen. Zumal Paragon mit der Ausgründung der Tochtergesellschaft Voltabox - einem Hersteller von Batteriesystemen (Akkus) - die Phantasie der Anleger noch weiter befeuerte. Schließlich wollte man die Tochtergesellschaft ebenfalls an die Börse bringen, was letztlich ja auch gelang.

Spätestens hier hätten Anleger dann aber langsam hellhörig und somit skeptisch werden müssen. Denn der Börsengang von Voltabox war bei weitem nicht so erfolgreich wie ursprünglich in Aussicht gestellt. Zwar konnte die Aktie noch am oberen Ende der Bookbuildingspanne emittiert werden und brachte Erstzeichnern Zeichnungsgewinne von mehr als +25%. Doch schon wenige Wochen nach dem Börsengang ging die Aktie dann in eine - bis heute anhaltende - Talfahrt über.

Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR): Vorwürfe der Falschbilanzierung…

Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...