Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Freenet nach Zahlen von 21,20 auf 18,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse im zweiten Quartal seien insgesamt solide ausgfallen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue TV-Geschäft könnte zudem für ein langfristiges Umsatz- und Gewinnwachstum sorgen. Allerdings stehe Freenet hier noch am Anfang und der Wettbewerbsdruck sei in diesem Bereich sehr hoch. Die konzernweite Geschäftsentwicklung dürfte somit im laufenden sowie im kommenden Geschäftsjahr zunächst verhalten sein./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 09:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-08-13/12:15

ISIN: DE000A0Z2ZZ5