Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) startete heute eine Charmeoffensive für Aktionäre, und alle anderen Stakeholder der Gesellschaft.

Mit Spannung haben wir die für 10 Uhr Südafrikazeit avisierte Investorenkonferenz in Kapstadt verfolgt. Veranstaltungsort: CTICC am Convention Square, Lower Long Street. Teilnahme per Internet oder persönlich für alle möglich. Die Präsentation wurde vom Topteam der Steinhoff Gruppe durchgeführt:

Louis du Preez, CEO, seinerzeit (19.12.2017) eingesetzt durch den Aufsichtsrat, um Steinhoff wieder in normale Bahnen zu lenken.

Philipp Dieperink, CFO, seit dem 4.01.2018 an Bord.

Heather Sonn, bereits seit dem 30.11.2015 im Supervisory Board, jetzt Vorsitzende des Boards.

Alex Watson seit dem 20.04.2018 im Supervisory Board, zuständig für Audit und Risiken. Plangemäss soll sie 2022 mit der Hauptversammlung ausscheiden.

Ablauf

Nach einer Präsentation, die für eine Dauer von gut einer Stunde angesetzt ist, erhalten die Anwesenden oder die Teilnehmer des Webchatts die Möglichkeit Fragen zu stellen. Man versucht die Lücke der Transparenz zu schliessen. Ein guter Anfang. Vor Ort waren circa 300 Teilnehmer, wesentlich mehr per Web.

Nach der Begrüßung durch Du Preez stellte Sonn die Bedeutung der Einigung mit den teils widerstreitenden Anspruchsgruppen als wichtig für die Weiterentwicklung der Steinhoff Gruppe klar. Anschliessend beschrieb sie ausführlich den Auditprozess, der schließlich zu den vorliegenden Bilanzen für 2017 und 2018 führte. Schwerpunkt für sie sind: Rechtsstreitigkeiten lösen.

Im Endeffekt versucht Sonn nochmals die Vergangenheit aufzufangen und die Governance Aänderungen aufgrund der Betrügereien herauszustreichen.Es gilt für sie offensichtlich Vertrauen in die Fähigkeiten des neuen Managements herzustellen. Frau Sonn spricht akzenturiert und macht einen konzentrierten, sachlichen Eindruck. Sie hält sich scheinbar buchstabengetreu an ihren Text.Ein charismatischer Redner sieht anders aus, aber gerade die Showmaster und Selbstdarsteller ...

