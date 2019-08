Barrick Gold (WKN: 870450) zahlt seinen Aktionären wieder eine Quartalsdividende. Wie das Unternehmen gestern in Toronto bekanntgegeben hat, wird für Q2 2019 eine Dividende in Höhe von 0,04 USD je Anteilsschein ausgezahlt. Dividendenstichtag ist der 30. August 2019, die Zahlung erfolgt am 16. September. Auf Basis des Schlusskurs vom 12. August errechnet sich eine Quratalsrendite...

Den vollständigen Artikel lesen ...