Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Telefonica von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 7,00 Euro gesenkt. Der Aktie des spanischen Telekomkonzerns mangele es an Kurstreibern, begründete Analyst David Wright sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2019 und 2020./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 00:00 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

