Deutsche Bundesanleihen bleiben angesichts Konjunktursorgen und zahlreicher politischer Krisen gefragt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Dienstag auf 177,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf ein neues Rekordtief von minus 0,62 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern Europas gingen die Renditen von extrem niedrigen Niveau weiter zurück.

Zum einen sorgen die immer zahlreicheren Polit-Risiken für Zulauf in sichere Häfen: US-chinesischer Handelsstreit, ungeklärter Brexit, Regierungskrise in Italien, Proteste in Hongkong und Börsenturbulenzen in Argentinien.

Zum anderen werden die Rezessionsängste immer größer. In Deutschland fielen die ZEW-Konjunkturerwartungen auf den tiefsten Stand seit Ende 2011. Die Umfrage liefere ein deutliches Rezessionssignal für die deutsche Wirtschaft, sagte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Laut Landesbank Hessen-Thüringen dürften Spekulationen auf Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstärkt werden.

Am Nachmittag stehen amerikanische Konjunkturdaten an. Es werden Verbraucherpreisdaten erwartet, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed ihren Leitzins im laufenden Jahr weiter verringert./bgf/jsl/mis

