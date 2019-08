Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696/ WKN 555869) passt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Wesentliche Gründe sind die zunehmende Marktschwäche in der Automobilindustrie und die korrigierte Jahresprognose der börsennotierten Tochtergesellschaft Voltabox. Im Automotive-Geschäft hat sich der veränderte Produktmix ungünstig auf die Profitabilität ausgewirkt. Bei Voltabox kommt es zu Umsatzverzögerungen im US-Geschäft und zu einer vorübergehenden Produktionsunterbrechung aufgrund der Umstellung eines wichtigen Zell-Lieferanten auf die neueste Technologie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...