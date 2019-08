++ Europäische Märkte beginnen den Tag mit Verlusten nach Rückgängen in den USA und Asien ++ DE30 fällt unter 11.730-Punkte-Marke; mehr Abwärtsdruck möglich ++ Henkel senkt Ausblick für 2019, Aktie fällt um 5% ++Die europäischen Aktienmärkte haben nach den spürbaren Rückgängen in den USA und Asien tiefer eröffnet. Diese Underperformance kann teilweise auf den von Argentinien ausgelösten Anstieg der Risikoaversion zurückgeführt werden. Der argentinische Peso erlitt am Montag aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen für den amtierenden Präsidenten Mauricio Macri einen enormen Einbruch. Andere Risikoquellen sollten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden. Zu diesen gehören der Brexit, da Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...