Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben nach den spürbaren Rückgängen in den USA und Asien tiefer eröffnet, so die Experten von XTB. Diese Underperformance könne teilweise auf den von Argentinien ausgelösten Anstieg der Risikoaversion zurückgeführt werden. Der argentinische Peso habe am Montag aufgrund des enttäuschenden Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen für den amtierenden Präsidenten Mauricio Macri einen enormen Einbruch erlitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...