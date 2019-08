Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der schwache Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei im Rahmen des Berichts zum dritten Quartal wiederholt worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Prognosen unter anderem zum operativen Gewinn je Aktie in diesem und im nächsten Jahr gesenkt, da ein weiterer Stillstand im ersten Quartal des kommenden Geschäftsjahrs anstehe./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 07:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 10:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-08-13/13:18

ISIN: DE0006766504