Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Telefonica von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 7,00 Euro gesenkt. Der Aktie des spanischen Telekomkonzerns mangele es an Kurstreibern, begründete Analyst David Wright sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2019 und 2020./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 00:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-08-13/13:19

ISIN: ES0178430E18