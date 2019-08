Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Anleger seien bei Daimler zu negativ gestimmt mit Blick auf die kurzfristige Nachfrage, die Nettoverschuldung sowie mögliche CO2-Strafen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen der lockeren EZB-Geldpolitik und die Veränderungen im Management würden geflissentlich übersehen./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-08-13/13:37

ISIN: DE0007100000