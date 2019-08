Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Corestate Capital nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen sei aus eigener Kraft solide gestiegen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ dürfte sich der Immobilien-Investmentmanager in diesem Jahr noch recht gut entwickeln. Die Aktien seien zudem aktuell attraktiv bewertet - vor allem im Vergleich zum wichtigsten Konkurrenten Patrizia./kro/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 04:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 04:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

