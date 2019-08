Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Schwache Ergebnisse seien bereits erwartet worden, sodass Henkel die Schätzungen nur leicht verfehlt habe, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wichtigste positive Aspekt sei die starke Gewinnmarge im Klebstoffgeschäft trotz der organischen Umsatzrückgangs. Die Marge im Bereich Haar- und Hautpflege sei jedoch enttäuschend gewesen./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-08-13/13:54

ISIN: DE0006048432