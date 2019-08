Zuletzt ist die Zahl der verkauften Fahrzeuge in dem Land dermaßen stark zur Jahrtausendwende zurückgegangen. Die Krise schlägt auf die Beschäftigungslage durch.

In Indien stürzt die Autoindustrie immer tiefer in die Krise. Im Juli brach der Absatz um fast 31 Prozent auf 200.790 Pkw ein, wie der Branchenverband Siam am Dienstag mitteilte. Dies war der stärkste Rückgang seit Dezember 2000.

Verschärft werden die Probleme durch eine Liquiditätsklemme im indischen ...

