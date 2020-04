BMW hat infolge der Coronakrise im ersten Quartal weltweit ein Fünftel weniger Autos verkauft als im vergangenen Jahr. Der Absatz des Konzerns brach um 20,6 Prozent auf 477.111 Fahrzeuge ein, wie BMW am Montag mitteilte. Am stärksten war der Rückgang in China, wo die Pandemie ausgebrochen war und Teile der Wirtschaft als erstes lahmgelegt hatte.

