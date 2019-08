Der Fußballbundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat in der abgelaufenen Saison weniger verdient. Als Gründe nannte Geschäftsführer Hans Joachim Watzke am Dienstag in Dortmund geringere Transfererlöse und niedrigere Einnahmen infolge des frühen Ausscheidens aus der Champions League. Dem standen gestiegene Kosten für den Spielerkader gegenüber.

