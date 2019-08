Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen. Daten chinesischer Behörden deuteten auf einen deutlichen Anstieg der iPhone-Auslieferungen im Juli hin, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei insbesondere angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft Chinas und der erneuten Eskalation des Handelskonflikts mit den USA eine gute Nachricht./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-08-13/14:04

ISIN: US0378331005