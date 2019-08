LÖRZWEILER (dpa-AFX) - Eine Woche später als vor einem Jahr hat am Dienstag die Weinlese begonnen. Ein Winzer in der rheinhessischen Ortschaft Lörzweiler bei Mainz brachte am Dienstag die ersten Trauben in die Kelter, wie das Deutsche Weininstitut in Bodenheim mitteilte. Im Laufe der Woche wollen weitere Winzer im größten deutschen Anbaugebiet Rheinhessen folgen. Am Freitag startet dann die Weinlese in der Pfalz. Anfang kommender Woche geht es nach Angaben des Weininstituts auch an der Elbe los. Die Hauptlese für die Weinproduktion beginnt in diesem Jahr voraussichtlich Mitte September./pz/DP/men

