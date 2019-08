BERLIN (Dow Jones)--Der Weg für Grünen-Politikerin Kerstin Andreae in die Energielobby ist frei. Der Vorstand des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat Andreae "mit überwältigender Mehrheit" zur neuen Hauptgeschäftsführerin gewählt, wie Präsidentin Marie-Luise Wolff am Dienstag in Berlin mitteilte. Es habe lediglich eine Enthaltung bei 55 Stimmen gegeben. Zuvor hatte sich bereits das Präsidium des Verbandes einstimmig für diese Personalie ausgesprochen.

Andreae wird den Vorsitz zum 1. November übernehmen. Der Posten war frei geworden, weil der bisherige Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer (FDP) neuer Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz wird.

"Wir freuen uns, dass wir mit Kerstin Andreae eine wirtschaftspolitisch außerordentlich erfahrene Persönlichkeit gewinnen konnten", sagte Wolff. Die Diplom-Volkswirtin stehe für eine entschlossene, effiziente Energie- und Klimapolitik, basierend auf einer sowohl ökonomisch als auch ökologisch erfolgreichen Wirtschaft. "Damit passt sie hervorragend zum BDEW", so Wolff.

Andreae erklärte, der neue Posten sei eine "sehr große Freude, sehr große Verantwortung und sehr große Herausforderung". Es gehe darum, dass die Branche die ökonomischen Chancen nutzen kann, die sich aus dem schrittweisen ökologischen Umbau der Wirtschaft ergeben, so die designierte Hauptgeschäftsführerin. Dringend notwendig sei es, die Energiewende zum Erfolg zu führen, aber auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. "Die Herausforderungen sind so groß, dass sie keiner alleine bewältigen kann."

Andreae ist seit 2002 für den Wahlkreis Freiburg im Bundestag tätig. Sie gilt als ausgewiesene Wirtschaftsexpertin und gründete den Wirtschaftsbeirat der Grünen, der sich um einen engen Austausch mit Unternehmen bemüht. Der BDEW vertritt mehr als 1.900 Unternehmen in Deutschland.

August 13, 2019

