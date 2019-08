Original-Research: All for One Group AG - von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG zu All for One Group AG Unternehmen: All for One Group AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: 9M-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 13.08.2019 Kursziel: EUR 69,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, vormals Halten Analyst: Daniel Großjohann Konjunktursorgen vs. Cloud-Wachstum Die 9-Monatszahlen der All for One Group AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) lieferten einen 7%igen Umsatzanstieg, Cloud Services und Support Erlöse stiegen dabei überproportional um 18%. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz erreichte einen neuen Höchstwert (48%). Allerdings ist die allgemeine konjunkturelle Abkühlung bei Teilen der Bestandskunden (insb. aus Maschinenbau und Automobilwirtschaft) sichtbarer geworden. Die häufiger gewordenen Projektverschiebungen erschweren eine hohe Mitarbeiterauslastung. In Folge wurde die EBIT-Guidance für 2018/19 reduziert. Wir haben unsere am unteren Rand der alten Guidance befindliche EBIT-Erwartung ebenfalls reduziert. Es scheint aber, als habe der Aktienkurs die konjunkturelle Abkühlung bereits stark vorweggenommen. Fundamental ist die All for One Aktie (EV/Umsatz-Multiple: 0,51; EV/EBIT-Multiple: 9,4) günstig, denn die Mittelfristziele haben weiter Bestand und das Wachstum im Neukundengeschäft bleibt intakt. Unser Kursziel für die All for One Group-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 69,20. Unsere Empfehlung lautet weiterhin ??zKaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18659.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

