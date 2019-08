ADO Properties S.A.: Neuer Chief Financial Officer ernannt DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Personalie ADO Properties S.A.: Neuer Chief Financial Officer ernannt 13.08.2019 / 14:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A.: Neuer Chief Financial Officer ernannt Berlin, 13. August 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute Eyal Merdler zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Gesellschaft ernannt. Herr Merdler wird seine Tätigkeit als CFO der Gesellschaft am 1. Oktober 2019 aufnehmen. Er kommt von ADO Group, wo er zum 30. September 2019 als CFO zurücktreten wird, und bringt einen umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Corporate Finance, Treasury, Finanzplanung und -analyse, Steuern, Investor Relations, strategische Planung und Risikomanagement sowie eine hohe Wertschätzung für ADO Properties und deren Fokus auf den Berliner Immobilienmarkt mit. Herr Merdler war in verschiedenen Management- und Führungspositionen bei einer Reihe von börsennotierten Unternehmen tätig, zuletzt als CFO der ADO Group, und ist eine erfahrene und versierte Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in der Immobilienbranche. Er wird Florian Goldgruber als CFO nachfolgen. "Wir glauben, dass Herr Merdler mit seiner umfangreichen Erfahrung im Finanzmanagement und in der Immobilienbranche perfekt geeignet ist, die Gesellschaft bei ihrem anhaltenden Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir Herrn Merdler als neuen CFO der Gesellschaft gewinnen konnten", sagte Mickey Dayan, Vorstandsvorsitzender. Über ADO Properties ADO Properties ist ein auf Berliner Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 24.000 Einheiten. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. Kontakt: Nicole Müller, Legal Counsel 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 262 634 079 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 856655 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856655 13.08.2019 ISIN LU1250154413 AXC0233 2019-08-13/14:36