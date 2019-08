IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data plant Privatplatzierung

Vancouver (British Columbia), 13. August 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Privatplatzierungsangebot (das Angebot) plant, um bis zu 4.000.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von bis zu 800.000 kanadischen Dollar) zu verkaufen. Diese Finanzspritze während einer grundlegenden Veränderung der Marktposition von Carl Data wird die weitere globale Kommerzialisierung seiner bahnbrechenden, revolutionären Technologie ermöglichen. Die Einnahmen aus dem Angebot werden voraussichtlich als für die Expansion des Geschäfts von Carl Data benötigtes Betriebskapital verwendet werden.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von Carl Data (jeweils eine Aktie) und einem halben Stammaktien-Warrant (jeweils ein Warrant) bestehen, wobei jeder ganze Warrant ausgeübt werden kann, um innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum des Angebots eine Aktie zu einem Preis von 0,50 Dollar zu erwerben. Eine Vermittlungsgebühr in Höhe von bis zu acht Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot könnte ebenfalls bezahlt werden.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

Email: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "erwarten", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere die Aussagen, dass Carl Data plant, insgesamt 4.000.000 Einheiten zu verkaufen, und dass das aufgenommene Kapital es Carl Data ermöglichen wird, die globale Vermarktung seiner Technologie fortzusetzen und sein Geschäft auszubauen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit der möglicherweise nicht so positiven Reaktion der Weltmärkte auf das Wertpapierangebot oder Produktangebot von Carl Data; der Unfähigkeit der verschiedenen Partner und Interessenvertreter, ihre Kommunikationsarbeit durchzuführen; der Möglichkeit, dass das Unternehmen das Vertrauen von Gemeindepartnern in seine Dienstleistungen verliert; der Konkurrenz in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, bei Bedarf, sich eine zusätzliche Finanzierung zu sichern; den Wettbewerb unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen der Pläne hinsichtlich der Durchführung von Dienstleistungen oder Investitionsausgaben; der Möglichkeit, dass sich gesetzliche Bestimmungen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; des Risikos, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum nicht entsprechend schützt; Unterbrechungen oder Ausfälle von IT-Systemen; sowie behördlicher Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft, den Finanzierungen und den strategischen Übernahmen des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an eine US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

