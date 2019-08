Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der ZEW-Index ist im August deutlich eingebrochen. Die Konjunkturerwartungen werden so negativ eingeschätzt wie seit 2011 nicht mehr. Dies kommt recht überraschend. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Was dies für Auswirkungen auf den DAX und den MDAX haben könnte, erfahren Sie in diesem Video von Kristian Volaric von der flatex Bank. Der flatExperte informiert zudem über die meistegehandelten Werte bei den flatex-Kunden. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten flatex börse interview