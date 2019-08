Neue Woche, alte Sorgen. Der Start in die laufende Handelswoche ist bislang nicht unbedingt erfreulich verlaufen. Nachdem der DAX gestern Luft geholt hat, ist er auch schon wieder abgetaucht. Das dominierende Thema bleibt auch in dieser Woche der weiter schwelende Handelsstreit, aber auch zunehmende Konjunktursorgen - nicht nur in Deutschland. Wie geht es nun weiter? Eine Einschätzung von Kemal Bagci, BNP Paribas, bei Börse Stuttgart TV.