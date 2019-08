Gigaset AG beruft Thomas Schuchardt zum Finanzvorstand DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie Gigaset AG beruft Thomas Schuchardt zum Finanzvorstand 13.08.2019 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemeldung München, 13.08.2019 Gigaset AG beruft Thomas Schuchardt zum Finanzvorstand Kontinuität sichergestellt: Bisheriger Finanzdirektor wird Chief Financial Officer Mit dem heutigen Tag, hat der Aufsichtsrat der Gigaset AG Thomas Schuchardt zum neuen CFO bestellt. Der bisherige Finanzdirektor der Gigaset Communications GmbH übernahm bereits im Januar 2019 die kaufmännische Leitung des Unternehmens. "Seit seinem ersten Tag bei Gigaset hat Thomas Schuchardt eindrucksvoll bewiesen, dass er weitsichtig und kostenbewusst das Kerngeschäft managen und gleichzeitig den Vorstand bei der Entwicklung der neuen Produktbereiche unterstützen kann", sagt Helvin Wong, Aufsichtsratsvorsitzender der Gigaset AG. "Ich, wie alle Mitglieder des Aufsichtsrats, haben einstimmig für seine Berufung votiert." Seit Januar 2017 war Schuchardt als Senior Vice President Controlling bei Gigaset tätig und hat die Abteilung als zentrale Steuerungseinheit für die Unternehmensleitung weiter ausgebaut. Zum 1. Januar 2019 übernahm der 46-jährige die Aufgabe als neuer Finanzdirektor der Gigaset Communications GmbH. "Thomas Schuchardt ist ein Experte auf operativer, aber auch auf strategischer Ebene", so Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. "Das hat er während der letzten beiden Jahren konstant unter Beweis gestellt. Ich freue mich ihn nun als Kollegen im Vorstand zu begrüßen." Mit der Entscheidung für Thomas Schuchardt setzt der Aufsichtsrat der Gigaset AG auf Kontinuität und umfassende Unternehmenskenntnisse aus den eigenen Reihen. Vor seiner Tätigkeit bei der Gigaset AG war Schuchardt in leitenden Positionen bei E.ON, Hochtief sowie Saint-Gobain tätig und bringt seine langjährigen und umfangreichen Finanz-Erfahrungen in seine neue Rolle als CFO mit ein. Sein Vorstandsvertrag läuft drei Jahre, bis 2022. Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit circa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in rund 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und Enterprise-Kunden. Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing | LinkedIn Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com ISIN: DE0005156004 WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 856757 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856757 13.08.2019 ISIN DE0005156004 AXC0241 2019-08-13/14:54