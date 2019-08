Die Aktie des Kranich-Konzerns musste heute mächtig Federn lassen und stürzte auf ein neues Jahrestief. Aktuell notiert die Lufthansa-Aktie bei 13,58 Euro fast vier Prozent im Minus.Es ist fast schon paradox: Das Flugpassagieraufkommen steigt seit Jahren ungebremst an, doch die Aktien der großen Airlines kommen einfach nicht in die Gänge. Auch eine zunehmende Konsolidierung in der Luftfahrtbranche lieferte bislang eher wenig Impulse.Am heutigen Handelstag traf es vor allem die Aktie der Lufthansa ...

