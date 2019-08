Hierzulande sorgen derzeit Commerzbank und Deutsche Bank für Schlagzeilen: Die eine hat am Dienstag ein neues Allzeittief markiert, die andere ist nahe dran. Doch was gerade bei den argentinischen Banken passiert, stellt diese Entwicklung locker in den Schatten. Die Aktien argentinischer Banken und Finanzunternehmen wie Grupo Financiero Galicia, Banco Macro oder Grupo Supervielle sind am Montag um über 50 Prozent eingebrochen. Der Grund: Die überraschende Wahlschlappe für Argentiniens wirtschaftsliberalen ...

