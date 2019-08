Frankfurt (www.fondscheck.de) - Europäische Staatsanleihen entwickelten sich in den vergangenen drei Monaten ausgesprochen freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Für Rückenwind hätten mehrheitlich schwache Konjunkturdaten und ein geringer Inflationsdruck gesorgt. Als größte Stütze habe sich aber die Geldpolitik der großen Notenbanken erwiesen. Nachdem sich sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst gegen Zinserhöhungen ausgesprochen hätten, hätten die Währungshüter zum Ende des Berichtszeitraums sogar Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Zwischenzeitlich habe sich der Handelsstreit zwischen China und den USA überraschend zugespitzt und für Verunsicherung gesorgt. Kernanleihen aus dem Euroraum hätten daher auf Indexebene Kursgewinne in Höhe von 2,7 Prozent verbucht. ...

