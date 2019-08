=== *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1H, Berlin 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H, Venlo *** 07:05 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:15 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 2Q, Langen 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,4% *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H, Berlin 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wuppertal 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H, Bad Vilbel 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 1H, München *** 08:00 DE/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H, München 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1H, Garbsen 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q, Kahl am Main 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H, Würzburg 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 10:30 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zu den Anforderungen an das Outsourcing und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Quartal: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -1,2% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/-0,5% gg Vj 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK mit Litauens Präsident Nauseda, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August ===

