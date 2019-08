New York (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Bing Duan von Instinet: In Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Bing Duan, Analyst von Instinet, seine Kaufempfehlung für die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...