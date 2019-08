Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Wieder einmal habe der Autovermieter sehr starke Ergebnisse präsentiert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Heimatmarkt Deutschland seien die Umsätze um fast fünf Prozent nach oben gegangen, was angesichts der starken Marktposition ebenfalls sehr gut sei./kro/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-08-13/15:30

ISIN: DE0007231326