München (ots) - Während andere Reisende im Stau stehen oder in zu heißen Zügen sitzen, kommen die Gäste der INTERLINE Limousine Network GmbH immer entspannt und komfortabel an ihrer Wunschdestination an. Und wer aktuell den Limousinenservice nutzen möchte, profitiert sogar doppelt: Das Unternehmen bietet jetzt zur Sommerzeit seinen erstklassigen Service zu vergünstigten Preisen an.



Egal, ob entspannte Flughafentransfer, exklusives Shopping-Erlebnis, der Shuttle am Tag der Hochzeit oder ein Sightseeing fernab des Touristentrubels. Interline bietet für alle Wünsche die passende Shuttlelösung.



Interline übertrifft seit über 27 Jahren immer wieder die Wünsche seiner Kunden. Hohe Standards nur zu halten, ist nicht der Anspruch des Unternehmens. Interline hebt die Messlatte im Limousinen- und Chauffeurservice ständig weiter an und ist deshalb auch nicht umsonst aktueller Preisträger des "Oscars" der Branche.



Die aktuellen Sonderkonditionen bei der Buchung eines Limousinenservices bieten sich für alle an, die die verschiedenen Interline-Services kennenlernen möchten und dabei auch noch 10% sparen möchten. Wer in den Genuss der Aktion kommen möchte, bucht die Sommer-Shuttles direkt bei Interline per Telefon oder online. Alle Codes, buchbaren Services und weitere Informationen zur Sommeraktion finden sich unter:



https://www.interline-muenchen.de/simply-airport-transfer

https://www.interline-muenchen.de/simply-shopping-in-muenchen

https://www.interline-muenchen.de/simply-sightseeing-in-muenchen

https://www.interline-muenchen.de/simply-say-yes-in-muenchen Über INTERLINE



Die INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist seit 25 Jahren auf die exklusive, professionelle Beförderung von Einzelpersonen und Gruppen spezialisiert, die ausschließlich mit festangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugen erfolgt. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben dem klassischen Limousinen- und Chauffeurservice auch Busservice, Aircraft Charter und Global Transportation sowie Events. Zusätzlich zu den zwölf Standorten in Deutschland bietet das Unternehmen seine Services in Zusammenarbeit mit Carey International in über 1.000 Städten weltweit an. Mit 120 Mitarbeitern erwirtschaftet die INTERLINE Gruppe in Deutschland einen Jahresumsatz von rund 12,5 Mio. Euro und gehört zu den führenden Anbietern klassischer Limousinenservices.



