Die Osram Aktie ist seit ein paar Tagen wieder gefragt, ein weiterer Bieter zeigt nun Interesse am Unternehmen. In den vergangenen Wochen zog der Kurs der Aktie wieder an und erreichte zuletzt fast 35 Euro. Damit liegt der Aktienkurs aber noch immer unter der neuen Offerte. Warum? Es ist davon auszugehen, dass der ein oder andere Großinvestor einen Verlust machen würde, wenn er das Angebot annehmen würde. Demnach ist mit Widerstand zu rechnen. Doch wie ist die aktuelle Situation bei Osram überhaupt? ... (Andreas Quirin)

