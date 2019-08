Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 116 auf 99,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie erwartet ging die Nachfrage nach Silikonen zurück, vor allem in den Bereichen Auto, Kunststoffe und Textilien. Zudem seien die Stückkosten wegen einer geringeren Kapazitätsauslastung in der Produktion gestiegen. Der Rückgang der Rentabilität sollte laut Schwarz im dritten Quartal aber nachlassen./kro/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-08-13/15:47

ISIN: DE000WCH8881