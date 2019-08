Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH Plc von 2800 auf 2900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch überprüfte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die Unternehmen aus dem europäischen Baustoffsektor. Für CRH hätten Währungseffekte dabei positive Spuren hinterlassen. Bei dem Konzern sieht der Experte die Chance auf mehr Margenverbesserungen./tih/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-08-13/15:54

ISIN: IE0001827041