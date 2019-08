Nun wird daher kein Zoll mehr auf US-Uranimporte erhoben. Uranaktien außerhalb der USA verzeichneten daraufhin Zuwächse. Aus amerikanischen Uranminen kommen nur zwei Prozent des benötigten Urans. Vom weltweiten Verbrauch gehen rund 30 Prozent auf das Konto der USA. Aktuell gibt es in den USA 97 Kernreaktoren, die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind. Unter den europäischen Ländern existieren in Frankreich die meisten Reaktoren. ...

