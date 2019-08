China und Trump nähern sich wieder an. Wir sehen einen Short-Squeeze beim DAX. Wir machen den gestrigen Trade knapp unter 11800 zu 12.23 Euro zu. Mehr als 100 Punkte Gewinn reichen für den Anfang. Eine Auswertung folgt am Abend an dieser Stelle. Vielen Dank für das bisherige Interesse an einem Turbo-Depot. Wir informieren Sie über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...