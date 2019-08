Am morgigen Mittwoch ist es soweit. Der Biotechkonzern Evotec veröffentlicht die Eckdaten zum ersten Halbjahr 2019. Im Vorfeld notiert der Kurs knapp über dem jüngsten Bewegungstief. Auch der TSI-Wert liegt mit 85,36 Prozent in einem stabilen Bereich.Der Start in das Jahr ist bei Evotec geglückt. Die Zahlen für das erste Quartal fielen gut aus. Der Umsatz kletterte um 27 Prozent auf 104 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Evotec gut 13 Millionen Euro, nach 3,5 Millionen ein Jahr zuvor. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...