China und die USA wollen in zwei Wochen telefonische Handelsgespräche führen. Der chinesische Vizepremierminister Liu He habe an diesem Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert, teilte das chinesische Handelsministerium auf seiner Internetseite mit.

Die nächste Verhandlungsrunde der beiden Länder war bislang für Anfang September in Washington geplant. Die vorige Gesprächsrunde der beiden Staaten im Juli war ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Trumps Regierung verhängte daraufhin neue Strafzölle von 10 Prozent auf chinesische Importe im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar, die von September an in Kraft treten sollen. China hat heftig gegen die Zölle protestiert./jsl/bgf/he

AXC0264 2019-08-13/16:14