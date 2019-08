Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Voltabox wieder. Die Paragon-Tochter musste heute eine Gewinnwarnung bekannt geben. Umsatz- und Ergebnisprognose werden kräftig zusammengestrichen, weil sich ein Großauftrags der amerikanischen Tochtergesellschaft Voltabox of Texas in das Jahr 2020 verschiebt. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem zweiten Platz. Im Zuge der Neustrukturierung seines Pauschalreisegeschäfts verkauft der Reisekonzern seine Spezialanbieter Berge & Meer und Boomerang Reisen.