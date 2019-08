Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Präsident Macri hat noch vor den Präsidentschaftswahlen (21. Oktober) ein Debakel erlebt, das eine mögliche Wiederwahl als fast unmöglich erscheinen lässt, so die Analysten der DekaBank. Das Ergebnis der Vorwahlen stelle die Zukunft der marktwirtschaftlichen Reformen in Argentinien stark in Frage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...