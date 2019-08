Basel (ots) - Es dampft und zischt in der Küche von Starkoch Giovanni Melis: Für Consumo schwingt der Gastronom neu und exklusiv die Kochlöffel und lässt das Publikum an seiner mediterranen Kochkunst teilhaben.



Weshalb werden meine Spaghetti nie al dente? Ganze Generationen von Nicht-Italienern haben sich daran schon abgearbeitet. Damit ist jetzt Schluss: Der gebürtige Sarde weiss Rat. Der Jamie Oliver des Südens lässt einem in «cook-it-like-gio» das Wasser im Mund zusammenlaufen, wenn er die köstlichen Produkte in wunderbare Gerichte verwandelt.



Gio, wie seine Freunde ihn nennen, vermittelt nicht nur sein immenses Wissen, er verrät auch seine Tricks, die allesamt online in der Rubrik «Kochen» auf http://consumo.ch und im Print-Magazin Consumo abgedruckt werden.



Der heute 44-Jährige ist auf einem Bauernhof in Sardinien aufgewachsen: Er kennt sich auch mit artgerechter Tierhaltung und dem Anbau von Obst und Gemüse aus. Deshalb stehen bei Gio auch regionale Schweizer Anbieter und ihre Produkte im Mittelpunkt der Kochsendung.



Nebst der ersten Online-Staffel von «cook-it-like-gio», die zwölf Beiträge beinhaltet (4 bis 5 Minuten), kann das Publikum den Starkoch in einem seiner Zürcher Restaurants antreffen: «Zum Groben Ernst», «la tavolata» (seit 2017), «La Pinseria» und «Pick Chick».



Näher an den Kochtopf geht nicht!



Consumo



Die Publikation wird bis zu zweimal wöchentlich werbeaffinen Empfängerinnen und Empfängern in der ganzen Schweiz kostenlos zugestellt. Sie dient als Trägermedium für die darin eingelegten Prospekte. Mit zahlreichen Tipps, Inspirationen, attraktiven Wettbewerben und relevanten Themen unterstützt die Consumo-Redaktion die Leserinnen und Leser bei den Entscheidungen rund um ihren Alltag. Die Auflage liegt bei über 1,4 Millionen Exemplaren in der gesamten Schweiz und erreicht 925 000 Leserinnen und Leser*. * *MACH Consumer 2018; MA Strategy; IN-Leserschaft = RUS (Regular Usership = Heavy & Medium User)



Direct Mail Company AG



Die Direct Mail Company AG, Basel ist eine 100%-Tochter der Schweizerischen Post und spezialisiert auf die Zustellung von unadressierter Werbung. Die DMC ist ebenfalls Herausgeber des Konsumratgebers Consumo-Print sowie consumo.ch. Sie vertreibt zusammen mit der Schweizerischen Post die Prospekt-Applikation profital.



