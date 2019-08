Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta029/13.08.2019/15:55) - Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



München, 13. August 2019 - Der Vorstand der amalphi ag (ISIN DE0008131350, Basic Board) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals, um einen Betrag von bis zu EUR 301.055,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden bis zu 301.055 neue, auf den Inhaber lautende Aktien. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 ausgegeben. Das gesetzliche Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis einer neuen Aktie beträgt EUR 1,90 je Aktie.



Aussender: amalphi ag Adresse: Uhlandstraße 3, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 10 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



