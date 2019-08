GlobalData identifiziert Netcracker als einzigen NFV MANO Leader auf der Grundlage von kommerziellen Implementierungen, fortschrittlicher Cloud-Native-Technologie und 5G-Integrationen

Netcracker Technology gab heute bekannt, dass GlobalData die Hybrid Operations Management (HOM)-Lösung von Netcracker in ihrem "2019 NFV MANO: Competitive Landscape Assessment Report" als alleinigen Marktführer genannt hat. Basierend auf einer Bewertung von 17 Anbietern zitierte GlobalData mehrere einzigartige Differenzierungsmerkmale der Netcracker-Lösung, darunter die Stärke ihrer Kerntechnologie, die hohe Anzahl kommerzieller Implementierungen und die Nutzung eines riesigen Ökosystems von integrierten VNFs und Diensten.

Die HOM-Lösung von Netcracker nutzt eine fortschrittliche Cloud-native, Mikroservice-basierte Architektur, die in jeder öffentlichen oder privaten Cloud eingesetzt werden kann. Durch die Nutzung dieser Umgebung ist die Lösung marktführend bei der Unterstützung komplexer und hybrider Anwendungsfälle, einschließlich 5G. Es handelt sich um eine offene und VNF-unabhängige Anbieterlösung, die wichtige Funktionen wie das VNF-Lizenzmanagement integriert. HOM ermöglicht das automatisierte Onboarding und Management von VNF-, IT- und IoT-Anwendungen von Drittanbietern, um Diensteanbieter dabei zu unterstützen, schnell neue Angebote auf den Markt zu bringen.

Die Lösung ist vollständig ETSI-konform, absolviert erfolgreich ETSI-Plugfest-Tests und wurde von MEF für Service Automation und TM Forum für die Einführung offener APIs ausgezeichnet. Netcracker trägt maßgeblich zu den Onboarding-Standards ETSI und OASIS VNF bei und leitet die Arbeiten zum VNF-Lizenzmanagement. Netcracker hat auch seine Vision und Roadmap für die Zukunft von NFV MANO in Bezug auf die Entwicklung von 5G unter Beweis gestellt, indem das Unternehmen zusammen mit anderen Anbietern und Diensteanbietern an den Catalyst-Programmen des TM Forum teilgenommen hat.

Die HOM-Lösung von Netcracker wird von einer Vielzahl der weltweit führenden Diensteanbieter genutzt.

"NFV MANO entwickelt sich rasant und expandiert über seine ursprüngliche VNF-zentrierte Rolle hinaus durch Services hin zur vollständigen 5G-Orchestrierung. Netcracker's Führungsrolle im wettbewerbsintensiven MANO-Markt spiegelt seine vollen Lebenszyklusfähigkeiten und seine Fähigkeit wider, die unterschiedlichen Anforderungen von Diensteanbietern in den Bereichen Cloud, Virtualisierung und 5G zu erfüllen", sagte Andy Hicks, Principal Analyst bei GlobalData und Autor des Berichts.

"Wir freuen uns, als Marktführer im MANO-Markt anerkannt zu werden und Diensteanbietern zu helfen, eine breite Palette von VNF-Anbietern in ihre virtualisierten Angebote einzubinden", sagte Ari Banerjee, Vice President of Strategy bei Netcracker. "Unsere Fortschritte in Bereichen wie Cloud-Native-Technologie und 5G-Betrieb helfen unseren Kunden, Automatisierung und Agilität in bestehende und sich entwickelnde digitale Dienste zu bringen."

