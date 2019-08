Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem Jahrestief am 9. Mai hat die Türkische Lira gegenüber dem US-Dollar rund 11% an Wert gewonnen und ist damit in den vergangenen drei Monaten die stärkste Währung weltweit, so die Analysten der DekaBank. Für die Analysten überraschend hätten weder die Entlassung von Notenbankchef Cetinkaya durch Präsident Erdogan noch die massive Zinssenkung der Notenbank von 24% auf 19,75% unter Cetinkayas Nachfolger Uysal zu nachhaltigem Druck auf die Lira geführt. ...

