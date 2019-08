Das kurze Börsenleben der Westwing-Aktie (WKN: A2N4H0) - die erst seit Oktober 2018 öffentlich notiert ist - entwickelt sich zum Mega-Flop. Am Tag nach der Handelspremiere bezahlten Anleger für das Papier fast 27 Euro. Seitdem haben die Anteile am Möbel-Startup enorm an Wert eingebüßt. Am Dienstag fällt die Westwing-Aktie zeitweise um -25,12% auf 3,80 Euro.

Die heute veröffentlichten Zahlen verbessern die Situation kaum. Die Ergebnisse für die erste Jahreshälfte können nur wenige Anleger überzeugen. Die Online-Plattform schreibt bei einem leichten Umsatzrückgang in Höhe von -1% höhere Verluste. Zu wenig Neukunden sowie Schwierigkeiten im europäischen Ausland seien laut Westwing dafür verantwortlich.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) knickte in den ersten sechs Monaten um -7,3% ein auf -8,8 Millionen Euro bei stagnierenden Erlösen um 120 Millionen Euro. Positiv: Die Bruttomarge blieb stabil bei knapp 43%. Und die aktive Kundenzahl stieg um 20%.

