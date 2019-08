Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 22 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen nun wegen des vorsichtigeren Ausblicks nach unten angepasst, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Margen sei derzeit im gesamten Stahlsektor zu spüren./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 10:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 10:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-08-13/18:03

ISIN: DE0006202005